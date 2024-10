Simone Inzaghi e Paulo Fonseca

Soddisfazione di Simone Inzaghi per il successo contro la Stella Rossa, in una partita che ha definito insidiosa. Delusione per Paulo Fonseca che sottolinea l'errore dell'arbitro per un rigore non concesso. Sentiamo le interviste agli allenatori di Inter e Milan.