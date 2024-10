CHAMPIONS LEAGUE Champions, Italiano: "Al Bologna è mancato solo il risultato"

Il Bologna cede ad Anfield contro il Liverpool, ma resta la soddisfazione della prestazione come ricorda il tecnico Vincenzo Italiano.



"È mancato il risultato, però la prestazione è davvero ottima. Sono contentissimo di quello che hanno fatto vedere i ragazzi. A parte i primi minuti, poi siamo venuti fuori davvero alla grande. Abbiamo creato, abbiamo concesso poco, abbiamo giocato con grande coraggio. Abbiamo avuto una prestazione di grande livello. Mi dispiace per i gol subiti, soprattutto il secondo, dove abbiamo mollato l'unica volta il loro uomo tra le linee. Quando succede Salah da quella mattonella lì è implacabile. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, sono felicissimo di come si sono comportati. Questa partita ci deve lasciare tanto. Ci sono dei momenti importanti per il nostro proseguo, per il nostro cammino. Mi auguro che sia più di un mattoncino da aggiungere al lavoro che abbiamo fatto in precedenza. Di questo ne sono convinto. Da domenica dobbiamo cercare di ripeterci, soprattutto per quanto riguarda la prestazione di tutti. Perché tutti hanno giocato ad altissimi livelli".



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: