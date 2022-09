CHAMPIONS LEAGUE Champions: Juve attesa dall'esame PSG senza Di Maria Domani torna la Champions League e per la Juventus di Max Allegri c'è subito il big match al "Parco dei Principi" contro la corazzata PSG. Per i bianconeri non ci sarà Di Maria, non convocato. Al completo i parigini con il tridente Neymar-Messi-Mbappé.

Per Massimiliano Allegri non è la partita più importante del girone, per i tifosi bianconeri è l'occasione di vedere all'opera la loro squadra contro quella che – a nomi – è sicuramente la più affascinante. La Juventus fa il suo esordio in Champions League al “Parco dei Principi”, tana del PSG degli extraterrestri. I nomi di Neymar, Mbappè e Messi mettono i brividi solo a nominarli ma la “Vecchia Signora” non può e non deve andare a Parigi con l'idea di essere una vittima sacrificale. Perché è la prima giornata della fase a gironi, perché ogni punto conquistato è fondamentale per la qualificazione agli ottavi, perché queste sono le partite che tutti sognano di giocare da un momento all'altro. E sarà sicuramente un match speciale per Paredes: l'argentino – arrivati a Torino in estate – torna subito in quella che è stata la sua casa per diversi anni. Poteva esserlo anche, e forse di più, per Angel Di Maria: il “Fideo”, però, non ha recuperato e Allegri ha deciso di non convocarlo. A differenza dell'altro ex Adrien Rabiot, tornato disponibile. Ancora diverse le assenze in casa Juve: Pogba, Szczesny e Chiesa su tutti con Alex Sandro in dubbio dopo il problema accusato con la Fiorentina. Per il resto ci sono tutti, a partire da quel Dusan Vlahovic in panchina per 90 minuti a Firenze ma pronto a prendersi sulle spalle il peso dell'attacco bianconero. A maggior ragione, dopo l'assenza dell'ultimo minuto di Di Maria.

Dall'altra parte nessun problema di formazione per il tecnico del Paris Saint-Germain, Galtier. Tolto il mezzo passo falso contro il Monaco, i parigini hanno fatto bottino pieno in Ligue 1 segnando una media di 4 gol a partita. La “nuova” difesa a 3 sta dando i suoi frutti con Marquinhos, Sergio Ramos e Danilo Pereira a fare muro e gli esterni Hakimi e Nuno Mendes sganciati dai compiti arretrati e più liberi di far male in avanti. Dove, come detto, ci sono 3 fenomeni assoluti: Neymar-Messi-Mbappè, nonostante le diverse scaramucce, fanno paura a tutti. A chiudere l'11, poi, Verratti e Vitinha a centrocampo - con l'ex Porto pienamente recuperato – e Gigio Donnarumma tra i pali, ormai titolare fisso della porta parigina. Si gioca domani sera alle ore 21, è il nono precedente tra PSG e Juventus. Per il momento 6 successi bianconeri e 2 pareggi ma ora è tutta un'altra storia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: