COPPE EUROPEE Champions, Juve battuta 3-0 dal Villarreal

Champions, Juve battuta 3-0 dal Villarreal.

Finisce agli ottavi di finale la Champions League della Juventus per la terza stagione consecutiva. Allo Stadium, i bianconeri sono stati battuti 0-3 dal Villarreal: "Per 75 minuti la squadra ha fatto bene - ha commentato il tecnico Allegri a fine partita - e nel secondo tempo il Villarreal si è messo solo ad aspettare, poi l'hanno sbloccata con un episodio". I bianconeri giocano praticamente solo il primo tempo, quando sfiorano il gol in più occasioni ma trovano una traversa con Vlahovic e qualche intervento di Rulli, poi crollano nella ripresa: i rigori di Moreno e Danjuma più la rete di Pau Torres affossano Allegri e i suoi. "Accettiamo questa sconfitta, brutta,- conclude Allegri - ma non ho niente da rimproverare ai ragazzi".

