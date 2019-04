Vigilia importante per la Juve, che questa sera sarà impegnata ad Amsterdam nell'andata dei quarti di Champions contro l'Ajax.

"Sarà una gara da giocare con coraggio, dovremo essere offensivi - dice Allegri in conferenza -. Non puoi pensare di non fare gol, capita poche volte di ribaltare una partita come quella con l'Atletico".

Sulla formazione: "Ronaldo, a meno che non accada qualcosa, partirà titolare. Al centro della difesa giocherà Rugani".