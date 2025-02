Champions: Juve vince ancora, con il Psv finisce 2-1

La Juve batte il Psv Eindhoven nell'andata del playoff di Champions League. Allo Stadium finisce 2-1, gol decisivo di Mbangula a 10' dalla fine. Prima Perisic aveva pareggiato la rete di McKennie. Il 19 febbraio la gara di ritorno in Olanda. Sconfitta shock per Guardiola e il City nel primo atto del big match con il Real. Bellingham nel recupero regala la vittoria per 3-2 ai blancos di Ancelotti all'Etihad. Gli spagnoli, in gol anche con Mbappè e Brahim Diaz, erano stati due volte sotto per i gol di Haaland (uno su rigore).

Liquida la pratica il Psg che passa 3-0 a Brest: rete di Vitinha e doppietta di Dembelè. 3-0 anche a Lisbona per il Borussia Dortmund sullo Sporting. Stasera in campo il Milan a Rotterdam contro il Feyenoord e l'Atalanta a Bruges.