Champions: Juve vince con il Barcellona. Qualificata anche la Lazio

Nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League la Juventus vince 3-0 in casa del Barcellona e chiude come prima del girone, davanti proprio ai blaugrana grazie alla differenza reti negli scontri diretti. Gara perfetta per i bianconeri, che aprono le danze con un rigore di CR7 (13') e poi arrotondano il risultato con McKennie (20') e ancora con Ronaldo dal dischetto (52').

Qualificata anche la Lazio agli ottavi. Contro il Bruges all'Olimpico è bastato il 2-2. Qualificazione col brivido per i ragazzi di Simone Inzaghi, avanti già al 12' con Correa e raggiunti tre minuti più tardi da Vormer per una indecisione di Reina. Immobile su rigore al 27' ha riportato la Lazio in vantaggio, ma al 76' - nonostante l'inferiorità numerica dal 39' per il rosso a Sobol - Vanaken ha trovato il pareggio.