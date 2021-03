OTTAVI DI RITORNO Champions, l'Atalanta cerca l'impresa sul campo del Real Madrid Si riparte dallo 0-1 di Bergamo, nerazzurri obbligati a vincere.

Contenuti i danni in un'andata giocata quasi tutta in dieci, l'Atalanta va in cerca di un'altra euroimpresa. Al Di Stefano i calcoli stanno a zero: lo 0-1 di Bergamo vuol dire obbligo di vittoria, ma anche che, per andare come minimo ai supplementari, va bene qualsiasi vittoria, a prescindere dal punteggio. La missione è non farsi intimorire dal blasone di un Real Madrid favorito e più forte, ma non imbattibile. Sempre privo di Hazard – ko come Carvajal, Mariano e Odrionzola – e con Casemiro squalificato, ma che rispetto all'andata recupera pedine importanti. Benzema, che affiancherà Rodrygo in attacco. Valverde, in mediana con Kroos e Modric. E Sergio Ramos, davanti a Courtois insieme e Varane e Nacho. Rientra pure Marcelo, sugli esterni però ci saranno Mendy – autore del gol sin qui decisivo – e Lucas Vasquez. Ma per Gasperini cambia il giusto: l'Atalanta ormai ha un'identità consolidata e non si snatura nemmeno al cospetto del Real.

[Banner_Google_ADS]



Gasp senza Freuler – espulso all'andata – e con Sutalo e Hateboer infortunati, gli altri ci sono tutti. Nella conferenza pre partita ha annunciato Pessina titolare, stavolta in coppia con De Roon in un centrocampo con Mahele e Gosens in fascia. Sulla trequarti più Pasalic che Malinovskyi, davanti Zapata e Muriel favoriti su Ilicic. In porta di nuovo Sportiello, col trio Toloi-Romero-Djimsiti a completare il reparto. In contemporanea, il Manchester City deve amministrare il 2-0 conquistato sul campo del Borussia Moenchengladbach. Per quanto, per ragioni legate alla pandemia, entrambe le gare si disputino alla Puskas Arena di Budapest.





Video Gallery

I più letti della settimana: