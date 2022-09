Champions: l'Inter deve vincere a Plzen

Per l'Inter, il girone C di questa Champions League è un Everest da scalare. E, proprio per questo, i nerazzurri non possono mancare gli appigli – sulla carta – più semplici e abbordabili. Il Viktoria Plzen rappresenta l'opportunità per gli uomini di Simone Inzaghi di smuovere la classifica e – magari – agganciare momentaneamente una tra Bayern Monaco e Barcellona, impegnate nel big match della seconda giornata della fase a gironi. L'Inter anticipa, in Repubblica Ceca si gioca alle 18.45 mentre all'Allianz Arena il calcio d'inizio è fissato alle ore 21. Ma i nerazzurri non possono e non devono pensare ad altro: i 3 punti sono l'unica soluzione possibile per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi, in attesa di scalpi importanti contro le due corazzate del gruppo.

Per riscattare il ko all'esordio contro il Bayern, Inzaghi potrebbe cambiare l'11 iniziale. 4 i ballottaggi ancora da sciogliere: il primo, forse il più importante, riguarda il portiere. Onana ha difeso i pali della porta nerazzurra in Champions e lo ha fatto egregiamente ma il capitano Handanovic – dopo le critiche ricevute nel derby – ha risposto alla grande contro il Torino. L'ex tecnico della Lazio ha già scelto chi giocherà tra i due. Dubbi, invece, sulle fasce: Darmian insidia Dumfries a destra, Gosens se la gioca con Dimarco a sinistra. Da capire anche chi sarà il partner di Lautaro in avanti tra Dzeko e Correa. Sponda Plzen – battuto 5-1 dal Barcellona al Camp Nou – Bilek confermerà il 4-2-3-1 con Bassey che insidia Chory come unico terminale offensivo. L'unico precedente in Repubblica Ceca sorride all'Inter: 3-1 allo Slavia Praga nella stagione 2019/2020. La speranza è replicare perché la Beneamata, questa sera, non può permettersi clamorosi scivoloni.