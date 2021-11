Inter e Milan vincono in Champions. Il 2-0 di San Siro sullo Shakhtar, grazie alla doppietta di Dzeko, porta i nerazzurri agli ottavi, secondi nel girone del Real che ha battuto 3-0 lo Sheriff. Ma anche i rossoneri possono continuare a sognare grazie alla vittoria per 1-0 sul campo dell'Atletico Madrid, firmata da Messias. Nell'ultima giornata, gli uomini di Pioli devono battere in casa il Liverpool e sperare che il Porto non batta l'Atletico Madrid.