CHAMPIONS LEAGUE Champions: l'Italia riparte da Real Madrid - Inter Al Bernabeu si apre la tre giorni internazionale dei club italiani nella massima competizione per club.

Subito la partita più suggestiva per le italiane che inaugurano la Champions League 2026/2027. I campioni d'Italia dell'Inter sono di scena al Santiago Bernabeu dove ritroveranno José Mourinho. I neroazzurri arrivano al debutto europeo da imbattuti e dopo la grande rimonta contro il Napoli. Cristian Chivu ritrova Mourinho, tecnico con il quale ha conquistato lo storico triplete del 2010. Mai scontato José Mourinho, il tecnico portoghese in conferenza stampa ha risposto a suo modo sul rapporto con Chivu.

Nel video le interviste con Lautaro Martinez, Cristian Chivu e José Mourinho

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