Champions: la Juve sfida il Chelsea campione d'Europa in carica

Dare continuità alla vittoria contro il Malmo per proseguire a vele spiegate verso la qualificazione agli ottavi: questo l'obiettivo principale della Juventus impegnata questa sera allo “Stadium” contro il Chelsea. A Torino arrivano i campioni d'Europa in carica, con una formazione praticamente identica a quella che ha battuto il Manchester City in finale lo scorso anno. In più c'è Romelu Lukaku, arrivato in estate dall'Inter per colmare quell'assenza di “bomber” che mancava ai Blues con un Werner sottotono. In meno, però, c'è Ngolo Kantè positivo al Covid e non è poco. Collaudatissimo il 3-4-2-1 di Tuchel con Kovacic a fianco di Jorginho, Havertz e Ziyech alle spalle di “Big Rom”, pericolo numero uno. Cancellato, però, da Giorgio Chiellini nel quarto di finale degli Europei tra Italia e Belgio. E allora il capitano bianconero sarà uno dei punti fermi del 4-4-2 di Max Allegri che, però, dovrà reinventare l'attacco. Assenti Dybala e Morata, usciti acciaccati dalla sfida con la Sampdoria, Moise Kean e Federico Chiesa sembrano gli indiziati numero uno per insidiare la retroguardia inglese. Un'altra soluzione potrebbe essere il tridente anche con Bernardeschi “falso nueve”, Cuadrado e Chiesa ai lati. Dubbi che verranno sciolti solo all'ultimo mentre per il resto la squadra è fatta: Danilo, Bonucci, Chiellini ed Alex Sandro davanti a Szczesny con Bentancur e Locatelli in mediana. Si gioca alle ore 21, chi vince va da sola in testa al girone.