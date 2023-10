CHAMPIONS LEAGUE Champions: la Lazio passa a Glasgow, il Milan pari a Dortmund

Il Milan resta a secco anche nel secondo appuntamento del girone F della Uefa Champions League: termina 0-0 anche la sfida del Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund, con i rossoneri che sprecano grandi occasioni con Giroud, Pulisic e Chukwueze non riuscendo a trovare lo spunto decisivo, complice qualche imprecisione di troppo. Sale così a due punti in classifica la formazione di Pioli, a meno due dal Newcastle e meno uno dal Psg.

La Lazio soffre, trema e vince nel recupero in Champions League. Ancora una volta è il minuto 95 a far esultare ed esplodere i biancocelesti, col 2-1 siglato da Pedro in una delle ultime azioni della partita. Contro il Celtic, Sarri e i suoi vanno in svantaggio grazie alla rete di Furuhashi (11'), salvo poi raddrizzare la sfida con Vecino (29'). Dopo aver rischiato grosso nella ripresa, con la rete annullata a Palma, ecco il 2-1 che vale l'aggancio all'Atletico Madrid.



