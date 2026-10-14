CHAMPIONS LEAGUE Champions, la Roma ritrova Olimpico e Mourinho. Como atteso dal Feyenoord Nella capitale arriva il Real delle stelle e delle incomprensioni: giallorossi ancora con Gollini e De Roon. Lombardi quasi al completo in Olanda

Ritrovare un vecchio amico, nella stessa sera in cui si ritrova una vecchia amica. Dopo sette anni, la Roma torna a giocare una partita di Champions League all'Olimpico e lo fa contro chi le ha regalato il più recente trofeo della propria storia: José Mourinho. Nella capitale arriva il Real Madrid, a caccia di continuità europea e in fuga da una burrascosa situazione domestica che lo vede a -6 dal Barcellona in campionato e reduce da due partite con altrettante espulsioni e code di polemiche. Finora, Mourinho è riuscito solo a tratti a riprendere in mano uno spogliatoio esplosivo, così come il Real è riuscito solo in parte a far vedere un gioco efficace, ma restano micidiali i contrattacchi a cui la Roma dovrà essere brava a non esporsi.

Se il Real ha recuperato Mbappé, i giallorossi dovranno rinunciare ancora a Svilar e Cristante - ben sostituiti da Gollini e De Roon a Como -, ma per il resto schiereranno la formazione tipo. Resta solo da capire chi sarà il terzo di difesa, tra Hermoso e Balerdi, e il terzo dell'attacco, tra Mora e Soulé. Fischio d'inizio alle 21.

Prima della Roma scenderà in campo il Como, a Rotterdam. Il Feyenoord arriva dal 5-1 subito a Barcellona, in una gara difficilmente giudicabile, visto il livello mostrato dai blaugrana nelle prime nove della stagione, ma che ha comunque mostrato la fragilità difensiva degli olandesi. In riva al lago, il Como ha esordito con un risultato quasi uguale, ma opposto, battendo per 4-1 il Lipsia, in una gara parsa tutto tranne che una partita d'esordio europeo per i lombardi. Lunga lista d'assenti per gli olandesi, che si affideranno all'attaccante spagnolo Nacho Ferri, mentre al Como mancherà ancora Moise Kean, ma per il resto sarà al completo. Va da sé che gli occhi saranno tutti puntati su Nico Paz, erede designato della maglia numero 10 dell'Argentina, dopo l'addio di Leo Messi: contro il Lipsia sono arrivati due assist, in Olanda si vedrà. Fischio d'inizio alle 18.45.

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