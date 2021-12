Champions, le scuse di Ceferin: "Traditi dal software"

Strategie di sostenibilità, piano di ripresa, fair play finanziario, sedi dei tornei e anche le scuse per il pasticcio dei sorteggi Champions. Tocca tutti i temi il Presidente Ceferin quando incontra i giornalisti a margine dell'Esecutivo riunito in modalità remoto. Il numero uno del calcio europeo parla di una strategia che porti entro il 2030 ad una piena sostenibilità del sistema calcio. Un piano che consenta ai club di avere liquidità e partendo dall'iniezione di 2 miliardi di euro stanziati per alleggerire i mancati incassi da Covid.

Aperto a tal proposito un tavolo per studiare un pacchetto di misure in grado di aggiornare il fair play finanziario. Approvata l'abolizione della regola dei gol in trasferta agli spareggi di Nations League in programma a marzo e agli spareggi dell'Europeo Under 21. La Lettonia ospiterà la fase finale della Futsal Champions League, il Portogallo del femminile. Ceferin si è infine scusato per il caso del sorteggio ripetuto in Champions. "Un problema di sofware -ha detto il Presidente- forse dovremmo essere un po' meno dipendenti dalla tecnologia".