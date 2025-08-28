Champions League 2025-2026 le avversarie delle italiane
Saranno Inter - Atalanta - Juventus e Napoli le italiane di Champions
INTER: Liverpool (casa), Borussia Dortmund (fuori), Arsenal (casa), Atletico Madrid (fuori), Slavia Praga (casa), Ajax (fuori), Kairat Almaty (casa), Union SG (fuori)
ATALANTA: Chelsea (casa), Paris Saint-Germain (fuori), Bruges (casa), Eintracht (fuori), Slavia Praga (casa), Marsiglia (fuori), Athletic Bilbao (casa), Union SG (fuori)
JUVENTUS: Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (fuori), Benfica (casa), Villarreal (trasferta), Sporting CP (casa), Bodo Glimt (fuori), Pafos (casa), Monaco (fuori)
NAPOLI: Chelsea (casa), Manchester City (fuori), Eintracht (casa), Benfica (fuori), Sporting CP (casa), Psv (fuori), Qarabag (casa), Copenhagen (fuori)
