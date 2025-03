CHAMPIONS LEAGUE Champions League: al via gli ottavi di finale Occhi puntati sul Bernabeau per il derby spagnolo Real Madrid – Atletico

Con quella di questa sera alle 21 sono 27 le sfide tra queste due colonne del calcio mondiale. Da una parte Carlo Ancelotti dall'altra Diego Pablo Simeone, e tra i due c'è un sostanziale equilibrio 9 vittorie a testa e 8 pareggi complessivi. Un grande bilanciamento evidenziato anche negli ultimi tre derby tra questi due squadroni finiti con il risultato di 1-1 Il Real Madrid, in questa andata degli ottavi di finale, dovrà fare a meno dello squalificato Bellingham, punto interrogativo sul centrocampista uruguaiano Valverde da valutare le sue condizioni. Possibile maglia da titolare per l'ex milanista Brahim Diaz. Anche Simeone deve fare i conti con un paio di defezioni: non recuperano il difensore Cesar Azpilicueta e il centrocampista Koke.

Sempre alle 21 in Olanda Psv Eindhoven – Arsenal. Dopo aver eliminato la Juventus è chiaro che gli olandesi non vogliono fermarsi di fronte ad un'altra grande del calcio europeo come l'Arsenal. I gunners hanno chiuso terzi nel girone e sono tra i club favoriti per alzare la prima Champions nuova formula. Potrebbe sembrare una sfida sbilanciata ma considerando le defezioni nel reparto offensivo della squadra di Arteta tutto può succedere. L'Arsenal segna poco, gli ultimi due centri sono stati realizzati dal centrocampista Merino, ultimamente improvvisato centroavanti. Gunners dunque, che restano favoriti nella doppia sfida con il PSV ma il gap, stando al momento attuale delle due squadre, si è notevolmente assottigliato. La squadra di Bosz dovrà cercare di capitalizzare al massimo la sfida di questa sera al Philips Stadion per poi cercare la qualificazione tra una settimana a Londra

Altra sfida di questa sera quella tra Borussia Dortmund e Lille. Gara a specchio con le due squadre schierate con lo stesso modulo: 4-2-3-1. Anche qui non c'è una vera e propria favorita pronostico aperto e sfida nella sfida quella tra i due bomber: Guirassy da una parte e David dall'altra.

