Champions League: all'Inter non riesce l'impresa contro il Barcellona

All'Inter non riesce l'impresa contro il Barcellona, la sfiora, ci crede per un tempo intero o poco più, ma la doppietta di Suarez nella ripresa è un brusco risveglio per i nerazzurri. La squadra di Conte esce dal Camp Nou sconfitta ma ha il merito di aver giocato a viso aperto, cercando il raddoppio in più occasioni, ma paga gli errori sotto porta.

Lautaro Martinez sblocca la partita dopo appena 120' secondi, l'Inter domina il primo tempo, poi cala nella ripresa anche fisicamente. I cambi di Valverde spostano gli equilibri, quelli di Conte sono meno efficaci. In Champions per i nerazzurri il cammino è ancora complicatissimo con Barcellona e Borussia a 4 punti, Inter e Slavia Praga a 1. Il Napoli invece ha pareggiato 0-0 con i belgi del Genk.