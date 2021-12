Champions League, Atalanta eliminata dal Villarreal

Champions League, Atalanta eliminata dal Villarreal.

La frenesia della vittoria a ogni costo porta male all'Atalanta, che nell'ultima giornata del Gruppo F si arrende all'uno-due di Dajuma-Capoue, che nel primo tempo uccide le speranze, insieme al secondo acuto dell'olandese in avvio del secondo. A nulla serve la fiammata di Malinovskyi e Zapata nel finale: l'assalto alla terza qualificazione su tre edizioni agli ottavi di finale di Champions League si trasforma nella retrocessione in Europa League.

Il Napoli batte 3-2 il Leicester al Maradona e si qualifica per i sedicesimi di Europa League come seconda nel girone C. Roma batte in Bulgaria il Cska Sofia per 3-2, e il risultato favorevole del Bodoe/Glimt in casa dello Zorya garantisce il passaggio. Lazio e Galatasaray 0-0, biancocelesti agli spareggi.

