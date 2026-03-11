Champions League, Atalanta travolta dal Bayern Monaco: a Bergamo finisce 6-1

Serata da dimenticare per l’Atalanta, travolta 6-1 in casa dal Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di Champions League. Alla New Balance Arena i tedeschi dominano fin dai primi minuti, mettendo subito in difficoltà la difesa nerazzurra.
Il vantaggio arriva al 12’ con il difensore croato Josip Stanišić. In poco più di dieci minuti il Bayern allunga fino al 3-0: prima il sinistro del francese Michael Olise, poi la rete dell’attaccante tedesco Serge Gnabry.
Nella ripresa la partita non cambia direzione. I bavaresi trovano il quarto gol con Nicolas Jackson, servito da Luis Díaz, quindi ancora Olise firma la doppietta personale. Il sesto gol porta la firma di Jamal Musiala, che chiude definitivamente i conti.
Solo nel recupero l’Atalanta riesce a rendere meno pesante il passivo con il croato Mario Pašalić, autore del gol della bandiera. Il risultato lascia però poche speranze alla squadra bergamasca in vista del ritorno, in programma il 18 marzo a Monaco di Baviera.