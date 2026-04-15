Champions League: Atletico Madrid e Psg attendono le avversarie in semifinale

Serata decisiva, la Champions League entra nella sua fase più calda. Dopo i pass già staccati da Atlético Madrid e Paris Saint-Germain, questa sera si completano i quarti di finale con due sfide dal fascino internazionale: Arsenal–Sporting CP e Bayern Monaco–Real Madrid. A Londra, l’Arsenal cerca la conferma del proprio percorso europeo, costruito su gioco, intensità e qualità. La squadra di Mikel Arteta vuole imporre il proprio ritmo e sfruttare il fattore campo, ma dovrà fare i conti con uno Sporting CP organizzato e pericoloso, capace di colpire in transizione e di reggere l’urto anche nei momenti più delicati. I lusitani devono ribaltare lo svantaggio dell'andata.

Stesso discorso a Monaco, dove il Real parte dallo svantaggio di un gol (1-2) dell'andata. Una sfida in cui può succedere di tutto, si tratta di una grande classica, una sorta di finale anticipata. I tedeschi proveranno a far valere fisicità e pressione offensiva, mentre gli spagnoli si affidano alla loro immensa esperienza europea e a una mentalità vincente che negli anni ha fatto la differenza nelle notti più importanti.

Due partite, quattro squadre e un solo obiettivo: raggiungere le semifinali. L’Europa del calcio trattiene il fiato, pronta a vivere un’altra notte di emozioni, tra sogni e verdetti che possono cambiare una stagione.







