Champions League, colpo PSG: 1-0 all’Arsenal all’Emirates

Il Paris Saint-Germain espugna l’Emirates Stadium battendo 1-0 l’Arsenal nella semifinale d’andata di Champions League e mette un piede in finale. A decidere il match è Ousmane Dembélé, che al 4' finalizza una splendida combinazione con Kvaratskhelia con un sinistro angolato che supera Raya con l’aiuto del palo.

I Gunners reagiscono ma trovano sulla loro strada un grande Gianluigi Donnarumma, decisivo in almeno tre occasioni, soprattutto su Martinelli, Trossard e Saka. Il pari era arrivato con Merino, ma il gol è stato annullato per fuorigioco. Nel finale, però, è il PSG ad andare più vicino al raddoppio: Ramos colpisce la traversa, Barcola sfiora il gol.

Per l’Arsenal ora la strada si fa in salita: serviranno almeno due reti al Parco dei Principi per ribaltare il punteggio e sognare Monaco.