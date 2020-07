Si è svolto a Nyon - in videoconferenza - il sorteggio dei quarti di finale di Champions League e, di conseguenza, del tabellone della "Final Eight" della Coppa dalle Grandi Orecchie in programma a Lisbona dal 12 al 23 agosto, giorno della finale.

Questi gli accoppiamenti dei quarti:

Real Madrid/Manchester City - Lione/Juventus

RB Lipsia - Atletico Madrid

Napoli/Barcellona - Chelsea/Bayern Monaco

Atalanta - PSG