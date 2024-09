FEMMINILE Champions League donne: girone duro per la Roma, medio per la Juventus Le capitoline hanno Lione, Wolfsburg e Galatasaray, le bianconere Bayern, Arsenal e Valerenga.

Girone tremendo per la Roma e abbastanza buono per la Juventus, considerando comunque che ambedue le italiane erano in terza fascia. All'indomani degli ultimi spareggi la Champions League donne sorteggia i gironi: 4 da 4 squadre, ognuno con due biglietti con vista quarti.

La Roma proprio ieri ha eliminato le svizzere del Servette, facendo seguire al 3-1 dell'andata un netto 7-2, e oggi si è ritrovata in un Girone A decisamente ostico, con le finaliste perdenti delle ultime due edizioni: l'Olympique Lione, 6 titoli in 9 anni e primatista dell'albo d'oro, e il Wolfsburg, assente nella passata stagione ma campione nel '12 e '13 e, da allora, medaglia d'argento in altre 4 occasioni. Completa il gruppo il Galatasaray.

La Juventus invece è nel Girone C, nel quale non è presente nessuna delle qualificate ai quarti della scorsa edizione. Bayern Monaco e Arsenal – non la più abbordabile di seconda fascia – le rivali qualificazione delle bianconere, comunque forti dell'eliminazione, ai sorteggi, del Paris Saint Germain semifinalista uscente. Quarta del lotto, il norvegese Valerenga.

Il Barcellona bi-campione in carica è nel Girone D col Manchester City, le austriache del St. Polten e le svedesi del Hammarby, nel Girone B ci sono il Chelsea, il Real Madrid, l'olandese Twente e il Celtic.

