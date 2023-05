COPPE Champions League: è finale tra Inter e Manchester City

La sfidante dell'Inter in finale di Champions League sarà il Manchester City, che ieri sera ha eliminato il Real Madrid di Ancelotti vincendo 4-0. Stasera per il ritorno delle semifinali di Europa League in campo Siviglia-Juventus e Leverkusen-Roma. Per la Fiorentina alle 21 la sfida di Conference in casa Basilea.

