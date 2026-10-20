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Champions League: impegni casalinghi per Roma e Napoli

Le due squadre italiane a caccia di punti per restare in corsa per i playoff

di Gabriele Mento
20 ott 2026

Servono a tutti i costi i tre punti a Roma e Napoli per restare in corsa per i playoff. La squadra della capitale, ferma a un solo punto dopo le prime due giornate, ha sulla carta un impegno alla sua portata contro lo Slovan Bratislava. Gli sloveni hanno perso per 3-0 contro il Borussia Dortmund, dopo i 6 gol incassati dal Psg all'esordio. Gli uomini di Gasperini hanno invece ritrovato il successo in campionato, sconfiggendo il Genoa per 2-0 grazie alle reti di Castro e Lulli, scacciando i rimpianti per l'impresa sfiorata contro il Real Madrid sei giorni fa.

Partita che si preannuncia più impegnativa per il Napoli, che al Maradona ospita il Bodo Glimt. I norvegesi la scorsa settimana hanno vinto in casa contro il Borussia Dortmund, mentre la squadra partenopea sembra immersa in una crisi senza fine. Ancora a zero punti in coppa e sconfitta anche in campionato a Venezia, scivolando a -9 in classifica dalle capoliste Inter e Lazio e sempre più lontana dalla zona Champions. De Laurentis per il momento ha rinnovato la fiducia a mister Allegri, ma questa settimana, sia in Europa con il Bodo che in campionato contro la Roma, sembra essere già uno spartiacque importante di questa stagione.




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