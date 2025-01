CHAMPIONS LEAGUE Champions League: Inter agli ottavi; Atalanta, Milan e Juventus ai play off, Bologna eliminato Molto soddisfatto Simone Inzaghi per il percorso, Gian Piero Gasperini sostiene che sono queste le partite che fanno crescere. Sérgio Conceição parla di un Milan senza passione, e convinzione; Thiago Motta volta pagina e pensa già al campionato

Simone Inzaghi allenatore Inter: "I ragazzi sono stati veramente bravissimi a preparare una partita con questa intensità, aggressività e determinazione, che ci ha permesso di fare un grande passo perché arrivare a questo punto con tutte queste squadre, basta vedere la classifica per rendersi conto di quello che abbiamo fatto con pieno merito"

Gian Piero Gasperini allenatore Atalanta: "A noi ci piace giocare in Champions Non è che ci siamo abituati, ma è 4 anni su 5 che giochiamo in questa straordinaria competizione. Ci piace molto perché questo tipo di partite ti danno tanto. Valorizza tanto la nostra squadra, i nostri giocatori, il nostro modo di interpretare le gare. E quando escono questo tipo di partite non avrai vinto una Coppa, ma avrei messo una bella medaglia in più".

Sérgio Conceição allenatore Milan: "Voglio parlare di qualcosa che per me è più importante che è la passione, gli obiettivi di ognuno. Mettere qualcosa in più di se stesso, altrimenti possiamo cambiare ancora di allenatore. Possono essere i 10 migliori allenatori del mondo, ma è difficile cambiare qualcosa. E' quello che cerco, dalla panchina dare qualcosa alla squadra per provare a destra, a sinistra, davanti. Ma il problema secondo me è la base. Perché veramente andare in una partita di Champions League così, di entrare nella maniera che abbiamo fatto noi oggi il primo tempo, è difficile"

Thiago Motta allenatore Juventus": Quando esiste una sconfitta noi siamo i primi a non essere soddisfatti. Ci sono delle cose che sicuramente dobbiamo migliorare in fretta, perché domenica abbiamo già un'altra partita da giocare. Durante tutta la partita ci è mancato negli ultimi metri a creare qualcosa in più. Tutto il resto poco da dire, perché alla fine abbiamo trovato una squadra che ha meritato oggi di vincere, che è stato il Benfica. Noi dobbiamo migliorare, migliorare veloce, recuperare i giocatori, preparare quelli che saranno disponibili per affrontare domenica l'Empoli".

