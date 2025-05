UCL Champions League: Inter – Barcellona incasso record San Siro al completo per il ritorno della semifinale; si riparte dal 3-3 dell'andata

Lautaro sì, Lautaro no, Levandowski sì, Levandowski no. La sensazione è che questa sera ore 21 ci saranno entrambi, anche se il centroavanti polacco partirà dalla panchina, sono loro i sorvegliati speciali di un San Siro strapieno e che farà registrare il record di incasso di sempre visto che supererà i 13 milioni di euro. Per entrambe è l'ultimo ostacolo prima dell'atto finale.

L'andata è stata ribattezzata come la partita più spettacolare dell'intera edizione della nuova Champions League e questa sera le emozioni si moltiplicheranno, non ci saranno appelli, ma si arriverà a sentenza definitiva. L'unico risultato che allungherà la sofferenza dei tanti, tantissimi tifosi, delle due squadre è il pareggio, se entro i 90 + recupero, persisterà l'equilibrio, si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Il Barcellona non disputa l'ultimo atto della Champions dalla stagione 2014-2015, coppa dalle grandi orecchie alzata dopo la vittoria sulla Juventus. I neroazzurri di Simone Inzaghi hanno raggiunto la finalissima solo due anni fa quando arrivò la sconfitta ad Istanbul con il Manchester City.

Nel video le interviste della vigilia di Alessandro Bastoni difensore Inter e Simone Inzaghi allenatore Inter

