CHAMPIONS LEAGUE Champions League: Inter e Milan puntano al G8 Le due milanesi hanno ottime chance di guadagnare gli ottavi senza passare dai play off. Il Milan ospita il Girona, l'inter è di scena a Praga contro lo Sparta

Champions League: dopo le vittorie di Atalanta e Bologna e il pareggio della Juventus, questa sera tocca alle milanesi, entrambe in campo alle 21. A San Siro, il Milan ospita gli spagnoli del Girona.

I rossoneri hanno ottime chance di puntare alla qualificazione diretta. Gli iberici, con soli tre punti in classifica, per sperare di acciuffare i play-off devono vincere a Milano e in casa nell'ultima contro l'Arsenal, ma potrebbe anche non bastare. Per il Milan, sei punti nelle ultime due significherebbe G8.

Alla stessa ora scenderà in campo l'Inter in casa dello Sparta Praga. Per gli avversari dei neroazzurri, la situazione è più o meno identica a quella del Girona: solo vincendo entrambe le sfide potrebbero ambire ancora a centrare i play-off.

I neroazzurri non possono e non devono fare calcoli, ma la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League è molto vicina. L'Inter scenderà in campo con i titolari, eccezion fatta per Asllani, che sarà sostituito da Calhanoglou.

