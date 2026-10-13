Champions League: Inter e Napoli a caccia di riscatto

La Champions League torna protagonista. Inter e Napoli scendono in campo nella seconda giornata della prima fase con la necessità di dare una svolta al proprio percorso europeo. Due partite diverse per scenario e caratteristiche degli avversari, ma accomunate dall’importanza del risultato dopo un esordio senza punti. I neroazzurri sono chiamati a trasformare il peso del pronostico in una prestazione convincente. Il Club Brugge, avversario abituato alle competizioni continentali, non può essere sottovalutato: per i belgi la trasferta italiana rappresenta un’occasione per conquistare un risultato prezioso e complicare i piani dei nerazzurri. L’Inter dovrà quindi cercare il controllo della partita senza concedere spazi alle ripartenze avversarie.

San Siro è pronto anche per accogliere con un ovazione Yann Sommer, tre anni per lui all'Inter oggi portiere del Bruges. Interessante anche vedere all'opera Nicolò Tresoldi. L'attaccante italo/tedesco tifoso del Milan, per la prima volta di scena alla Scala del Calcio

Impegno esterno per il Napoli , atteso in Spagna dal Villarreal. Gli azzurri cercano una risposta dopo lo 0-1 casalingo contro l’Arsenal nella prima giornata. Una sconfitta maturata davanti al proprio pubblico che rende importante il confronto con gli spagnoli, soprattutto per evitare di perdere ulteriore terreno in una fase campionato nella quale ogni punto può incidere sulla corsa alla qualificazione. Per il Napoli la difficoltà è legata anche al contesto della trasferta: il Villarreal è una squadra abituata a competere ad alti livelli in Europa e sul proprio campo può rappresentare un avversario scomodo.

La squadra di Allegri dovrà trovare equilibrio tra solidità difensiva e capacità di costruire occasioni, sfruttando al meglio le opportunità che la partita saprà offrire.









