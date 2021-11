Champions League: Juve agli ottavi con due giornate d'anticipo

La Juventus batte lo Zenit San Pietroburgo per 4-2 e conquista gli ottavi di Champions League con due giornate di anticipo. Apre le marcature Dybala, a segno all'11' del primo tempo con la rete numero 105 con la maglia della Juve. Una autorete di Bonucci al 26' porta il risultato momentaneamente in parità. Nel secondo tempo è ancora Dybala a riportare i bianconeri in vantaggio su rigore, al 13', poi Chiesa e Morata dilagano. Nel recupero, il gol dei russi di Azmoun.

Si illude due volte invece l'Atalanta: con una doppietta di Ronaldo il Manchester United chiude sul 2-2. Oggi in campo Milan-Porto alle 18:45 e Sheriff Tiraspol-Inter alle 21.