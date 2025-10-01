CHAMPIONS LEAGUE Champions League: Juve senza Bremer e Thuram. Il Napoli vuole riaccendersi La Juventus affronta il Villareal. Il Napoli ospita lo Sporting Lisbona

Due squadre, Villareal e Juventus, che si sono affrontate un'unica volta, si trattava degli ottavi di finale di Champions League 2021-2022 con il pareggio in Spagna per 1-1 e netta vittoria spagnola a Torino per 3-0 e bianconeri eliminati. Non c'è certamente questo pericolo questa sera perchè ci saranno, poi, altre sei partite per centrare l'obiettivo minimo dei play off e massimo della qualificazione diretta, ma è scontato dire che la partita di questa sera allo Stadio della Ceramica, in precedenza il Madrigal, diventa una partita chiave. Motivo molto semplice, gli spagnoli hanno debuttato perdendo in Inghilterra con il Tottenham mentre i bianconeri non sono andati oltre al pirotecnico pareggio in casa con il Borussia Dortmund. Tudor non potrà contare su Bremer e Thuram. David il prescelto nel ruolo di centroavanti

Al Diego Armando Maradona di Napoli serve una risposta da Napoli alle recenti battute d'arresto. La sconfitta con il City e quella con il Milan. Il Napoli se vuole puntare alla qualificazione diretta non può prescindere dalla prima vittoria in Champions contro lo Sporting Lisbona. Portoghesi sempre ostici da affrontare per la loro disinvoltura nel palleggio. Sotto esame anche Antonio Conte. Un gigante quando si parla di campionati nazionali, meno quando si parla di Europa. In Champions League è alla sua settima partecipazione dove al massimo ha ottenuto ai quarti con la Juventus nel 2012-2013 eliminato dal Bayern. Bilancio magro per un allenatore strapagato come lui.

