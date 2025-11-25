Champions League: Juventus e Napoli non possono sbagliare

Finiti i bonus per la Juventus la vittoria in Norvegia diventa obbligatoria. Se i bianconeri vogliono acciuffare i play off di Champions occorre smaltire immediatamente la “pareggite”. In totale tra quello in corso e lo scorso anno sono 28 i segni X per la Juve, nessuno in Europa ha fatto meglio. C'è il Bodo/Glimt prima volta assoluta per i torinesi contro questa squadra attualmente al 29esimo posto in Champions con due punti in quattro giornate, ma si tratta del quinto appuntamento a quelle freddissime latitudini, nei quattro precedenti, a proposito di “pareggite”, quattro pareggi per la Vecchia Signora. La Juve ha necessariamente bisogno di svoltare, un altro pareggio, o magari peggio, finirebbe per sbarrare la strada della Champions ai ragazzi di Luciano Spalletti il quale sta studiando una nuova disposizione tattica per affrontare i norvegesi. Partirà dall'inizio Francisco Conceição.

Sfida senza appello anche per il Napoli, che, nel giorno del quinto anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona, affronterà il Qarabag.

