CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: L'Inter a Kiev con lo Shakthar non può sbagliare

I neroazzurri di Antonio Conte attesi ad un crocevia essenziale per la qualificazione in Champions. Dopo il pareggio con il Borussia Moenchengladbach, servono i tre punti per rimettersi in carreggiata nel girone B. Si gioca a Kiev alle 18.55