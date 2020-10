CHAMPIONS LEAGUE Champions League: L'Inter a Kiev con lo Shakthar non può sbagliare I neroazzurri di Antonio Conte attesi ad un crocevia essenziale per la qualificazione in Champions. Dopo il pareggio con il Borussia Moenchengladbach, servono i tre punti per rimettersi in carreggiata nel girone B. Si gioca a Kiev alle 18.55

Si gioca a Kiev alle 18.55. Il primo mezzo passo falso a San Siro con i tedeschi del Borussia Moenchengladbach impone all'Inter pochi calcoli per non complicarsi la vita nel Girone. Kiev riporta alla mente piacevoli ricordi: il Triplete nacque proprio da quella vittoria all'ultimo respiro firmata Wesley Sneijder contro la Dinamo. Questa sera ore 18.55 l'Inter sarà di fronte allo Shakhtar Donetsk.

E anche qui c'è un precedente, tra l'altro molto recente . Sono passati due mesi da Inter-Shakhtar Donetsk 5-0, semifinale di Europa League che lo scorso agosto spalancò ai nerazzurri le porte della finale di Colonia poi persa contro il Siviglia. Cosa cambia in questa partita? Prima di tutto la competizione, poi la beneamata sa che c'è poco da scherzare con una squadra capace una settimana fa di andare a vincere a Madrid senza 10 giocatori. C'è bisogno di vedere un Inter non solo dipendente da Lukaku. Il belga sta mietendo record ma non può essere sempre e solo lui a togliere le castagne dal fuoco ad una squadra che deve crescere nel suo complesso.

