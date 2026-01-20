Champions League: L'Inter all'esame Arsenal

Sono quelle serate che tutti vorrebbero vivere. Da questo presupposto si parte per presentare una partita ad altissimo coefficiente di difficoltà. L'Arsenal non solo le ha vinte tutte fino a qui in Champions, è già qualificata agli ottavi, e in Premier domina con 7 punti di vantaggio sul City. I neroazzurri dopo il brillante avvio hanno frenato la loro corsa con due stop evitabilissimi ma che comunque sono arrivati, mettendo a rischio la corsa verso il G8. La squadra di Chivu si è complicata la vita e per ritrovare la via verso la qualificazione senza passare per gli scorbutici play off deve fare risultato questa sera e dimostrare di essere all'altezza mettendosi alle spalle la sindrome da scontri diretti che sta un po' caratterizzando, fino a qui, tutta la stagione di Lautaro e compagni. Pensare che l'Arsenal arrivi a San Siro a pancia piena sarebbe l'errore più grande. I gunners ricordano perfettamente la sconfitta di rigore di un anno fa nello stesso stadio e tornano a San Siro anche per vendicare quel, a loro giudizio, torto subito. Inter – Arsenal questa sera ore 21 con San Siro esaurito in ogni ordine di posto è senza dubbio la sfida più interessante del martedi di Champions.

Nel gelo di Copenaghen la missione in Champions di un Napoli rattopatissimo e pieno di assenze. Non ci sono troppi calcoli e discorsi da fare. Con 7 punti fino a qui racimolati, i partenopei devono vincere per acciuffare i play off. Si gioca al Parken stadium di Copenaghen alle 21 con una temperatura sotto lo zero.













