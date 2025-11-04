CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026 Champions League: L'Inter alla ricerca della quarta vittoria consecutiva A San Siro l'Inter ospita il Kairat. Partita nettamente alla portata dei neroazzurri. Atalanta impegnata in trasferta con il Marsiglia.

La netta differenza tra l'Inter di Champions e l'Inter di campionato sintetizzata dai numeri. La squadra di Chivu non ha ancora incassato gol nella competizione europea per eccellenza, la porta di Sommer risulta ancora inviolata. Al contrario in campionato sono già 12 le reti incassate. L'Inter affronta il Kairat per la prima volta. Non esistono precedenti tra queste due squadre divise da notevoli differenze tecniche. Chivu, non sottovaluta nessuno, ma è chiaro che è una partita che può consentirgli di recuperare qualcuno. Ad esempio Lautaro Martinez. L'argentino non segna da alcune giornate ma questo, per Chivu, non è assolutamente un problema.

