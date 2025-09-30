TV LIVE ·
Champions League: l'Inter ospita lo Slavia Praga

I neroazzurri vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta contro l'Ajax

di Lorenzo Giardi
30 set 2025

I nerazzurri vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta contro l'Ajax, di scontato nel calcio non c'è nulla, ma i pensieri pre-partita devono prendere una direzione. L'Inter ha superato indubbiamente il primo grosso ostacolo andando a vincere in Olanda contro l'Ajax e adesso nei prossimi tre incontri, ha l'obbligo di comportarsi da squadra di alto rango europeo.

Ovviamente, come amano dire i protagonisti, bisogna pensare di partita in partita, inutile fare discorsi a lungo raggio, ma è chiaro che le prossime tre, Slavia Praga compresa, sono tutte sfide nettamente alla portata della squadra di Christian Chivu, che, lo ricordiamo, chiuderà la prima fase contro tre colossi del calcio europeo come Atletico Madrid, Liverpool e Borussia Dortmund.




