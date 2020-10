CHAMPIONS LEAGUE Champions League: la Dea all'esame Ajax. Il Real Madrid già con l'imperativo Questa sera ore 21 Atalanta – Ajax e nel girone dell'Inter il Real Madrid sconfitto in casa dallo Shakhtar deve vincere contro il Borussia Monchengladbach

Se c'è un Ajax italiana non c'è dubbio che quella sia l'Atalanta. Non è un mistero che Gasperini si sia sempre ispirato al modello Rinus Michel in panchina e l'uomo che più di tutti ha incarnato il calcio totale: Johan Crujff. A proposito di ricorsi e date, l'Atalanta torna a giocare una partita europea sul suo campo a distanza di trent'anni. L'ultima volta fu un derby italiano in Europa : Atalanta – Inter Coppa Uefa 1991 finita 0-0. Siamo solo al secondo turno ma è chiaro che la pressione, dopo la sconfitta al primo turno con il Liverpool, sia tutta sugli olandesi che dovessero uscire a mani vuote dal Gewiss stadium vedrebbero compromesso il passaggio del turno. L'Atalanta per definizione non è squadra da calcoli e gioca per vincere.

Nel girone dell'Inter, questa sera occhi puntati sul Real Madrid. Un “clasico” non fa primavera. I blancos sono ancora sotto processo dopo l'allucinante primo tempo disputato in Champions con lo Shakhtar poi costato la sconfitta. Può esserci un solo risultato per Zidane che in Germania terrà fuori meno titolari, rispetto alla gara sottovalutata con gli ucraini. In campo dall'inizio Benzema e Vinicius.



