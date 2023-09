Champions League: la Lazio riceve l'Atletico di Simeone I biancocelesti tornano in Champions e all'Olimpico partono con la sfida alla squadra guidata dall'ex centrocampista.

Torna la Champions League, con una prima giornata tutta da seguire. Tra le gare in programma spicca Lazio – Atletico Madrid. I biancocelesti tornano in Champions a distanza di tre anni. Nel 2020/21 avevano concluso il girone da imbattuti raggiungendo gli ottavi di finale. I precedenti di coppa dicono Lazio imbattuta nelle ultime tre partite casalinghe giocate, zero sconfitte anche nelle sei gare giocate in Europa League.

Dall'altra parte c'è l'Atletico Madrid di Simeone, ex di assoluto rispetto, reduce dalla sconfitta contro il Valencia e con il Real da affrontare nella prossima giornata. L'Atletico partecipa alla Champions per l'11' stagione di fila. Gli ottavi di finale sono stati raggiunti in otto delle ultime dieci partecipazioni.

