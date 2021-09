Champions League: Milan rimontato dall'Atletico Madrid Shakhar Donetsk - Inter 0 - 0

Champions League: Milan rimontato dall'Atletico Madrid.

Serata amara per le milanesi nella seconda giornata di Champions League.

Il Milan è stato battuto 1-2 dall'Atletico Madrid nel secondo turno (gruppo B). La squadra di Pioli ha costruito tanto finché si è giocato in 11 contro 11, trovando il meritato vantaggio con Leao al 20' del primo tempo. Ma al 29' l'espulsione di Kessié per doppia ammonizione ha spostato gli equilibri della partita. I rossoneri hanno comunque resistito all'assedio spagnolo fino all'84, quando è arrivato il pareggio siglato da Griezmann. Ed al 97' Luis Suarez ha realizzato il rigore (fallo di mano in area di Kalulu) che ha dato il successo all'Atletico. Il Milan resta a zero punti.

È invece terminato senza reti, a Kiev, l'incontro di Champions tra gli ucraini dello Shakhtar Donetsk e l'Inter, valido per il secondo turno del gruppo D. Uno 0-0 merito soprattutto del portiere della formazione allenata da De Zerbi, Pyatov, che nel finale ha compiuto due interventi straordinari, prima sulla conclusione di Correa, quindi sul colpo di testa di De Vrij. Da segnalare anche la traversa colpita da Barella al 15'. All'8' di gioco un grave infortunio ha costretto Lassina Traorè, attaccante dello Shakhtar, ad uscire in barella. Con questo pari entrambe le formazioni hanno raccolto il primo punto nel torneo.

