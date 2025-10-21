CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026 Champions League: Napoli e Inter inaugurano la terza giornata Entrambe alle 21. Il Napoli in Olanda con il PSV, l'Inter in Belgio con il Royal Union Saint-Gilloise

A livello di Champions League non ci sono partite facili. Non è il solito trito ritornello ma è quello che cercheranno di inculcare nella testa dei giocatori sia Chivu che Conte, nel martedì che anticipa il sabato del Maradona quando andrà in scena lo scontro diretto tra le due.

Cominciamo dall'Inter. Trasferta in Belgio con il Royal Union Saint- Gilloise. Intanto va sottolineato che si tratta del club in testa alla Jupiler League con tre punti di vantaggio sul Brugge e sette sull'Anderlecht. E se a questo aggiungiamo che in Champions è arrivata una vittoria con il PSV in trasferta e la sconfitta in casa con il Newcastle c'è né abbastanza per far alzare le antenne ai neroazzurri. Questa è una formula che non permette a nessuno di dare niente per scontato e l'Inter per fare tre su tre dovrà replicare in Belgio quanto di buono fatto in Olanda con l'Ajax. Si va verso un possibile tour-over misurato in vista del Napoli.

I partenopei vanno a misurare le ambizioni Champions in Olanda con il PSV. Anche qui vale lo stesso discorso, Napoli più forte degli olandesi ma per strappare il risultato pieno non basterà il compitino alla squadra di Antonio Conte tra l'altro reduce dalla prima sconfitta in campionato. Napoli che si gioca davvero molto delle proprie ambizioni in questa stagione con PSV e sabato nello scontro diretto con l'Inter. Olandesi che hanno un punto e in classifica e per coltivare ambizioni play off hanno assolutamente bisogno di fare risultato. Napoli, che con una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate, non può certo amministrare, una vittoria ad Eindhoven darebbe grande entusiasmo ai partenopei per affrontare l'Inter sabato in campionato

