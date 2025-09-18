TV LIVE ·
Champions League, partenza agrodolce per le italiane: l'Inter vince ad Amsterdam, Atalanta travolta a Parigi

Nella prima giornata di Champions i nerazzurri vincono 2-0 con l’Ajax, mentre la Dea cade 4-0 col Psg. Attesa per il Napoli a Manchester.

18 set 2025
Nella prima giornata della fase campionato della Champions League l'Inter vince 2-0 in casa dell'Ajax, mentre l'Atalanta viene travolta 4-0 dal Psg a Parigi. Stasera il Napoli a Manchester contro il City.




