Champions League: per l'Inter c'è l'esame Feyenoord

Gli allenamenti dell'Inter

Le certezze, fino a qui, acquisite sono chiare: l'Inter non subisce gol in Champions League. In questa edizione è successo soltanto una volta nell'unica sconfitta con il Leverkusen, gol arrivato nel finale di quella sfida. Il calcio da sempre insegna che tutto può succedere in qualsiasi momento ed in qualsiasi partita, ma fino a qui, la chiave di lettura dell'ottima Champions disputata dai neroazzurri fino ad ora, è proprio questa: l'Inter ha la difesa meno perforata del nuovo e apprezzatissimo torneo della Uefa. Inzaghi sale a Rotterdam con tre dubbi: Calha o Zielinski. Il turco potrebbe anche inizialmente riposare per lasciare spaio all'ex Napoli dato in ottima forma. E veniamo al vero problema dell'Inter nell'ultimo periodo; gli esterni.

Fermo restando che è assai improbabile che il tecnico passi, dall'inizio al 4-4-2, visto nell'ultima parte di gara a Napoli, la soluzione che sembra avere più credibilità è quella di Bastoni alzato a sinistra, al posto di Dimarco che non si vedrà per qualche settimana. L'ultimo dubbio riguarda Thuram, non ancora in grande condizione. Viste le tante partite già giocate al fianco di Martinez in Champions, potrebbe essere Taremi a partire dall'inizio. Gli olandesi sono un'ottima squadra e lo hanno già dimostrato contro il Milan. I neroazzurri hanno il favore del pronostico ma non possono e non devono lasciare campo come accaduto nel secondo tempo di Napoli.

Si gioca a Rotterdam questa sera alle ore 18.45