CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026 Champions League ritorno ottavi: formalità per Bayern che potrebbe schierare in porta un sedicenne L'Atalanta solo per non sfigurare nella tana del Bayern Monaco. Si riparte dall'1-6 dell'andata

l Bayern Monaco ha ipotecato la qualificazione ai quarti di Champions League con un 1-6 che non dà scampo all'Atalanta chiamata a Monaco solo a non sfigurare. Bavaresi con l'emergenza in porta. Oltre alla già nota indisponibilità di Manuel Neuer, nell'ultimo turno di Bundesliga si è infortunato anche Sven Ulreich mentre, il terzo Urbig resta in dubbio. Ecco perchè in Bayern Monaco-Atalanta, potrebbe debuttare un portiere di soli sedici anni: Leonard Prescott. Il classe 2009 attualmente sta conseguendo il diploma di scuola secondaria, si è trasferito nell’estate 2023 dall’Union Berlino al Bayern Monaco. È considerato abile con i piedi, dotato di ottimi riflessi e già trasmette una certa sicurezza tra i pali nonostante la giovane età.

Il suo contratto con il Bayern è valido fino al 2027 e, stando alle voci, diversi club di primo piano avrebbero già manifestato interesse . Un impiego di Prescott contro l’Atalanta sarebbe storico sotto più aspetti. Batterebbe il record come portiere più giovane del Bayern in una partita ufficiale, In Champions League, invece, il più giovane portiere di sempre è il belga Maarten Vandevoort, che nel dicembre 2019 scese in campo per il Genk a 17 anni e 287 giorni. Prescott, avrà 16 anni e 174 giorni. Interessante sapere che la legge tedesca stabilisce che i ragazzi sotto i 18 anni non possono lavorare dopo le 20. Tuttavia, una regola speciale per gli sportivi permette di stare tranquilli: dal 2021 i giovani possono partecipare a eventi sportivi fino alle 23.

Curiosità servirebbe un’autorizzazione speciale solo se la partita dovesse protrarsi oltre quell’orario, ma l'1-6 dell'andata resta una garanzia anche per gli incalliti burocrati. Le altre sfide: Tottenham – Atletico Madrid 2-5 all'andata appare una formalità per la squadra di Simeone contro quella di Tudor che per il momento resta sulla panchina degli spurs. Tutto da decidere invece in Barcellona – Newcastle e Liverpool – Galatasaray. Le sfide restano in equilibrio anche se le due che giocano in casa; Barcellona e Liverpool sono nettamente favorite.

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