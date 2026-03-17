CHAMPIONS LEAGUE Champions League ritorno ottavi: le inglesi City e Chelsea a caccia dell'impresa In equilibrio solo Arsenal – Leverkusen si riparte dall'1-1 Nelle altre due sfide servono 3 gol alle due inglesi City e Chelsea per andare ai supplementari

Tutti vorrebbero essere Real Madrid e Paris Saint Germain nel senso che i tre gol di vantaggio maturati all'andata contro Manchester City e Chelsea sono un'assicurazione sul passaggio del turno. Se questo è un dato inconfutabile, City e Chelsea hanno organici, valori e capacità per provare a rimontare. Il calcio, e soprattutto la Champions League, è colma di esempi da questo punto di vista, recentemente ci è andata vicinissima anche la Juventus a ribaltare i tre gol di scarto con il Galatasaray, impresa svanita solo nei supplementari.

Appare abbastanza chiaro che l'obiettivo di Pep Guardiola e Liam Rosenior è provare a portare i rispettivi incontri agli extra time. In questi casi le due squadre chiamate alla rimonta non possono sbagliare nulla, mentre chi ha il vantaggio cospicuo può approfittare in ogni momento della sfida per spegnere gli ardori altrui. City e Chelsea giocando in casa hanno dalla loro il supporto del pubblico che vivrà gli umori della partita.

Più equilibrata almeno stando al risultato dell'andata Arsenal – Bayern Leverkusen. Si riparte dal risultato di parità 1-1. I gunners restano nettamente favoriti e sono una delle squadre maggiormente accreditate per arrivare in fondo al torneo. Ma il match di andata ha dimostrato che non si possono sottovalutare i tedeschi saliti a Londra per vivere un sogno.

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