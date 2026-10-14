CHAMPIONS LEAGUE Champions League: Tresoldi affonda l'Inter, crollo Napoli col Villarreal I nerazzurri perdono 4-3 in casa contro il Club Brugge, subendo la tripletta dell'attaccante. Il Sottomarino giallo vince 3-1 in rimonta coi partenopei

Champions League: Tresoldi affonda l'Inter, crollo Napoli col Villarreal.

C'era bisogno di una svolta e la svolta c'è stata, ma in negativo. Inter e Napoli perdono ancora, nella seconda giornata di Champions League, e capiscono che in Europa ci sarà bisogno di ben altro per andare avanti. Con le sconfitte contro Club Brugge e Villarreal, si allontana per entrambe la quota 16 punti ipotizzata da Christian Chivu a inizio stagione per entrare tra le prime otto della fase a calendario.

A San Siro finisce 4-3 in favore dei belgi una partita frizzantissima, in cui spicca la tripletta di Nicolò Tresoldi. L'attaccante 22enne, conteso dalla Nazionale tedesca e quella italiana, ha segnato prima su calcio di rigore (spedendolo all'incrocio), poi due volte in area. A inframmezzare le sue reti è arrivata la doppietta di Lautaro Martinez, che poi ha fallito la conclusione della tripletta a propria volta, chiuso in uscita dall'ex Yann Sommer, mentre, da un lato e dall'altro, fioccavano pali, traverse e occasioni. La gara, alla fine, l'ha chiusa il Brugge, con il 4-2 di Romeo Vermant all'87', che ha poi reso inutile il goal del subentrato Ange-Yoan Bonny.

Tante, tantissime occasioni anche per il Napoli, che a Vila Real gioca meglio degli avversari e va pure in vantaggio, con un goal in mischia di Amir Rrahmani, ma poi sbatte sul palo e sull'errore clamoroso di Matteo Politano. Sull'1-0, l'esterno sbaglia un retropassaggio verso Vanja Milinkovic-Savic: ne approfitta Georges Mikautadze, che s'inserisce e lo batte in uscita. Il Villarreal ribalta la gara prima dell'intervallo con un bolide di Mouriño, tre minuti dopo, e da lì non molla più il vantaggio. A nulla servono gli assalti ripetuti del Napoli, che spreca troppo - ed è anche un po' sfortunato - prima di subire il definitivo 3-1 da parte di Oluwaseyi, nel finale.

Le altre - Con le due italiane rimaste a zero punti, nelle altre gare spicca il 3-3 tra Viking e Bayern Monaco. All'esordio casalingo nella competizione, i norvegesi vanno sul 2-0, si fanno rimontare e superare sul 3-2 (doppietta di Kane e goal di Diaz) e poi pareggiano nel finale, grazie anche all'espulsione di un Olise nervoso tanto quanto l'ambiente tedesco, in questo inizio di stagione. Vincono anche Arsenal (3-0 sul Lille), Barcellona (4-1 in casa del Galatasaray), Sporting (2-0 a Lens), Atletico Madrid (2-0 sul Manchester United, con intervista furente di Lisandro Martinez, che nel dopo gara accusa la società di non aver fatto abbastanza sul mercato, in estate), Sabah Baku (2-0 sullo Slavia Praga, primo successo in Champions per gli azeri) e Lipsia (1-0 sul Psv).

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