Champions League: tutto in una notte

Per motivi di spazio non ci addentreremo nelle miriadi di possibilità che hanno le italiane di centrare la qualificazione Sintetizzando Atalanta – Inter e Juventus hanno la certezza di essere ai play off, l'ultima giornata deve solo definire in quale posizione. Le tre italiana naturalmente puntano a giocare il ritorno in casa. Le tre appena citate hanno esilissime chance di entrare nelle 8, ma si devono concatenare tutta una serie di variabili infinite. La squadra che sta peggio è il Napoli. Con una vittoria sul Chelsea certezza di giocare i play off ma non da testa di serie, anche in caso di pareggio i partenopei potrebbero essere dentro, la vittoria degli inglesi escluderebbe la squadra di Antonio Conte dalla competizione. 18 partite tutte in contemporanea per quello che è anche un ritorno alle origini per i tanti romantici del calcio. La classifica cambierà di minuto in minuto. Borussia Dortmund – Inter, neroazzurri senza Nicolò Barella un affaticamento muscolare lo costringe a non rispondere alla convocazione. Monaco – Juventus con i monegaschi obbligati a fare risultato per stare dentro, Atalanta in Belgio con Royale Union Saint-Gilloise altra squadra costretta a vincere per sperare. . Tutto in una notte, o se preferite, una notte d'altri tempi. L'obiettivo dichiarato per l'Italia di Champions è portarle tutte e quattro ai play off.







