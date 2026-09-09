Champions League, un Napoli ferito riceve l'Arsenal

Per il Napoli la prima di Champions League non è proprio il contesto perfetto per guarire dalle ferite della Serie A. Al Maradona infatti c'è l'Arsenal: vicecampione d'Europa in carica, detentore della Premier League e protagonista di un grande avvio di stagione, con Charity Shield vinto strapazzando il Chelsea e 3 vittorie su 3 in campionato, con un solo gol subito. Non proprio l'avversario migliore per un Napoli che viene da due scontri diretti persi contro Como e Inter e necessita di ritrovare fiducia e risultati.

A centrocampo oltre a McTominey manca anche Anguissa per un problema muscolare: si va verso la prima stagionale da titolare per De Bruyne, insieme a Lobotka e Gilmour. In attacco invece Neres è in forte dubbio per un infortunio al ginocchio, dunque spazio ad Alisson, più che Lang, nel tridente con Hojlund e Politano. Per il resto, Oliveira nettamente favorito su Spinazzola nel quartetto con Di Lorenzo, Rahmani e Rafa Marin davanti a Meret.

Nell'Arsenal, fuori Saliba per un problema alla schiena, mentre rischiano di non farcela Mosquera (infortunio muscolare) e Timber (pubalgia). Per Arteta, difesa che dovrebbe essere decisa, con White, Konsa, Gabriel e Calafiori a protezione di Raya; Bruno Guimaraes più che Zubimendi in mediana con Rice, mentre Saka e Tzolis sono in vantaggio su Madueke ed Eze nel terzetto con Odegaard a supporto di Havertz.







