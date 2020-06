Champions: Lisbona in vantaggio su Francoforte per la final eight Mercoledì il Comitato Escutivo della UEFA sarà a chiamato a esprimersi su diverse questioni.

Mercoledì importante comitato esecutivo della UEFA con diversi punti all'ordine del giorno, tanto da dividere i lavori in due giorni. Tra i temi le coppe europee, la Nations League e la ripresa dei campionati. Prende forma la possibilità di una final eight in Portogallo per la Champions League. Lisbona sembra favorita su Francoforte. Non è da escludere la possibilità di anticipare la finale prevista per il 29 agosto per non caricare eccessivamente la ripresa della nuova stagione, anche perché poi ripartiranno sempre ad agosto i turni di qualificazioni alle coppe europee 2020/2021, fase nella quale saranno impegnati anche i club sammarinesi. Probabile final-eight anche per l'Europa League in Germania.



